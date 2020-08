Freizeit in Düsseldorf : Am Ende kamen doch mehr als 100.000 ins Düsselland

Am Ende kamen doch mehr als 100.000 ins Düsselland

Freizeit in Düsseldorf

(arc) Fünf Wochen gab es den Freizeitpark auf dem Gelände der Messe unter ständig modifizierten Corona-Bedingungen. Die Bilanz fällt gemischt aus. Die Schausteller hoffen jetzt auf den Weihnachtsmarkt.

Nach fünf Wochen Pop-up-Freizeitpark unter Corona-Bedingungen hat das Düsselland auf dem Messegelände am Sonntagabend seine Pforten geschlossen. Mit einer gemischten Bilanz ist das Projekt zu Ende gegangen. Veranstalter Oscar Bruch jr. zeigte sich zufrieden, dass er und seine Kollegen mehr als 100.000 Besuchern, darunter vor allem Familien, in der Ferienzeit eine Abwechslung bieten konnte – auch wenn die ersten Wochen etwas schleppend verliefen. Auf dem 70.000 Quadratmeter großen Gelände gab der 57-Jährige 50 Schaustellern die Möglichkeit, mit ihren Fahrgeschäften und Imbissbuden die Verluste des ausgefallenen Frühjahrs- und Sommergeschäfts ein wenig aufzufangen – wenn auch unter Corona-Auflagen. „Keiner von uns hatte seit Weihnachten Geld verdient“, sagt Bruch, der bemängelt, dass die Schausteller während der Pandemie von der Politik so gut wie keine Unterstützung bekommen hätten.