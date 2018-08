Letzte Saison für das Freibad Benrath in Düsseldorf

Düsseldorf Im Düsseldorfer Süden wird ab dem nächsten Jahr neu gebaut. Das Freibad überzeugt vor allem durch seine Atmosphäre. Besucher und Personal sind sehr entspannt. Einen kleinen Makel gibt es aber.

Adresse und Anfahrt Das Bad an der Regerstraße (Nr.)5 ist sehr gut zu erreichen. A59 und B8 sind nah, an der Haltestelle Benrath S-Bahnhof halten Stadtbahnen (U71, 74, 83), Busse (Linien 730, 778, 779, 784, 788, 789), die S-Bahnen S6 und S68 sowie die Regionalbahnen RE1 und RE5.

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 7 bis 20 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen 9 bis 20 Uhr (im Sommer auch mal abends etwas länger).

Schwimmen und Planschen Wer’s im Sommer aufs Bahnenziehen anlegt, kommt am besten morgens in Benrather Freibad. Im 50-Meter-Becken stehen auf der nicht so tiefen Seite die Menschen nämlich tagsüber gerne auch mal im Wasser herum und erzählen sich was. Sie gehen aber auch zur Seite. Ums Eck gebaut ist der Nichtschwimmerbereich, in den auch die tolle Breitrutsche mündet.