Ausflug in Düsseldorf : Wissenswertes über Pilze

Düsseldorf Jürgen Schnieber wandert mit Naturfreunden über den Südfriedhof, Claus Lange führt durch Park Lantz.

(dsch) In den kommenden Wochen bietet das städtische Garten-, Friedhofs- und Forstamt ein letztes Mal in diesem Jahr die Möglichkeit, die Düsseldorfer Grünflächen in fachkundiger Begleitung zu erleben. Am Sonntag, 10. November, führt Claus Lange Interessierte in den Park Lantz. Die Anlage aus dem 19. Jahrhundert, im nördlichen Stadtteil Lohausen gelegen, zählt zu den schönsten Grünflächen der Stadt. Beginn ist um 11 Uhr, Treffpunkt ist der Parkeingang an der Lohauser Dorfstraße.