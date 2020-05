Let’s Dance 2020 : So will Lili Paul-Roncalli das Finale für sich entscheiden

So will Lili Paul-Roncalli das Finale für sich entscheiden

Düsseldorf Vor ihrem Finalauftritt bei „Let’s Dance“ verrät Lili Paul-Roncalli, mit welchen Tänzen sie Jury und Publikum überzeugen will, wie sie zu ihren beiden Konkurrenten steht und welche Pläne sie für die Zeit nach der Tanzshow hat.

Am Freitag wird es ernst für Lili Paul-Roncalli. Denn dann geht es für die Düsseldorfer Artistin um den Sieg in der Tanzshow Let’s Dance (20.15 Uhr, RTL). Zusammen mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinató hat die 22-Jährige die Zuschauer in den vergangenen Wochen davon überzeugt, dass sie nicht nur einen beweglichen Körper, sondern auch Rhythmus im Blut hat. Doch auch, wenn es jetzt ums Ganze geht, bleibt sie gelassen. Aufregung verspüre sie keine. „Ich bin einfach überglücklich, daß ich es bis ins Finale geschafft habe. Ich genieße einfach jeden Moment.“ Wobei „genießen“ nicht falsch verstanden werden sollte. Denn hinter jeder ihrer Choreografien steckt eine Menge Arbeit, aktuell steht sie jeden Tag rund zehn Stunden mit ihrem Partner im Tanzstudio, damit jeder Schritt im Finale sitzt. Ihren Trainingsunfall vor zwei Wochen – bei den Proben für den Charleston waren die beiden mit den Köpfen zusammengestoßen – hat sie mittlerweile abgehakt. „Ich bin vom Circus auch hartes Training gewohnt. Auch bei der Rollschuh-Darbietung mit meinen Geschwistern ist immer wieder mal etwas kleines passiert. Ich bin froh dass es Massimo wieder gut geht. Jetzt geben wir alles.“