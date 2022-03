Lesung in Düsseldorf : Der Mörder ist nicht der Friseur

Trafen sich bei der Lesung: Claudia Enders (Urenkelin), Lothar Hartmann (Enkel) und Frau Ingrid und die Autorin Christa Holtei (v.l.). Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Autorin Christa Holtei vermischt in ihrem Roman Geschichten von realen und erfundenen Menschen. Nun meldeten sich die Nachfahren eines ihrer Protagonisten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ute Rasch

Wenn Opa Busch das wüsste! Dass er und sein Friseursalon aus dem Jahr 1902 es noch einmal posthum zu literarischen Ehren bringen würden. „Sommer ohne Kaiserwetter“, der neue Roman von Christa Holtei, bietet beiden, dem Mann und seiner Profession, eine Bühne. Nun kamen zur Lesung Enkel und Urenkelin in die Zentralbibliothek – und hörten die schaurig-fiktive Geschichte: Denn in Opas Salon bricht ein Brand aus (ist tatsächlich passiert), und dann wird auch noch eine Leiche entdeckt. So viel darf verraten werden: Der Mörder ist nicht der Friseur.

Der Roman besticht durch eine Mischung aus akribischer Recherche und blühender Fantasie. Christa Holtei vermengt Fakten – 1902 erlebte Düsseldorf die „Kleine Weltausstellung“ auf einem riesigen Gelände am heutigen Ehrenhof – mit einem Krimiplot. In alten Aufzeichnungen fand sie eine exakte Auflistung der 20 Brände auf dem Gelände – unter anderem im Friseursalon von Franz Busch (Pavillon 117), den er in einem orientalisch angehauchten, weißen Würfel eingerichtet hatte.

Info Riesiges Gelände mit vielen Ausstellern Buch Im Buch „Sommer ohne Kaiserwetter“ schildert Christa Holtei ein historisches Ereignis: die Industrie-, Gewerbe- und Kunstausstellung 1902. Auf dem Gelände zwischen der heutigen Oberkasseler- und Theodor-Heuss-Brücke standen mehr als 2500 Aussteller und 160 Pavillons. Verlag Das Buch erschien im Droste-Verlag, hat 320 Seiten mit vielen historischen Abbildungen und kostet 22 Euro.

Auf Seite 45 lässt sich nachlesen, wie Franz Busch eine schwere Tasche in seinen Salon schleppt, mit kleinen und großen Flaschen, Flakons und Dosen, gefüllt mit soeben eingetroffenen Tinkturen, Essenzen, Ölen – „für die perfekte Pflege von Körper und Haar“. In den Regalen lagen seine handgefertigten Perücken, standen die französischen Parfüms (Lieblingsduft der Kundinnen: Bouquet de l‘Exposition), ein herber Duft, der, so fand Busch, gut zu einer Industrieausstellung passte. Obwohl: Die Damenwelt liebte auch die neuen Veilchendüfte.

Wie der Meister ausschaute, hat Christa Holtei sich ausgedacht: „Ein noch junger Mann mit vollem Haar, der eine dunkle Weste über einem blütenweißen Hemd trug, die Ärmel hochgekrempelt nach Art der Pariser Coiffeure.“ Dass sie mit dieser Beschreibung einen Treffer gelandet hatte, konnte sie nicht ahnen. Denn erst jetzt, Monate nach Erscheinen des Buches, besitzt sie Fotos des Friseurs – aus dem Familienarchiv seines Enkels Lothar Hartmann (82). Das zeigt den Opa mit Familie und Personal vor seinem Pavillon auf dem Ausstellungsgelände. Und noch mehr Fotos: von der Goldhochzeit des Paares am 4. Oktober 1950 vor der Marienkirche. „Das Fest wurde mit einem großen Fackelzug gefeiert, dafür musste die Straße gesperrt werden“, sagt Lothar Hartmann. Die alte Aufnahme zeigt einen freundlich blickenden Mann, umgeben von seiner Familie – eine Momentaufnahme aus dem alten Düsseldorf.

Der Enkel erinnert sich an den Großvater: „Das war ein herzensguter Kerl.“ Und ein Mann, der das Brauchtum liebte, der bei den Schützen und im Karneval mitmischte, der im Gesangverein war und im Fahrradclub Düsseldorpia. Und der der Düsseldorfer Prominenz die Haare schnitt, zu seinen Kunden zählte Oberbürgermeister Wilhelm Marx ebenso wie Fritz Henkel. Im Familienarchiv erhalten ist auch eine Postkarte des Industriellen von einer USA-Reise: „Auch hier kann man sich die Haare schneiden lassen.“

Fast ein Jahrhundert später schenkte Claudia Enders, Urenkelin des Friseurs, ihrem Mann zu Weihnachten den Roman „Sommer ohne Kaiserwetter“. Ohne zu ahnen, dass ein Ausschnitt ihrer Familiengeschichte darin eine Rolle spielt. So lasen die Nachkommen dann mit Spannung, dass ein Toter im Pavillon von Franz Busch gefunden wird (reine Fantasie der Autorin), der die Polizei rätseln lässt: War es ein Unfall oder Mord? Der Tatort wird akribisch beschrieben, ebenso die Überlegungen des Kommissars, die Arbeit eines Gutachters mit dem schönen Namen Dr. Mostrich, die Kümmernisse des Friseurs, der möglichst schnell die Schäden beseitigen will: Das Geschäft muss ja irgendwie weitergehen.