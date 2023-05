Schule in Düsseldorf Lessing-Gymnasium fährt zur Tischtennis-WM

Die Schüler des Lessing-Gymnasiums und Lessing-Berufskollegs traten in diesem Jahr als Titelverteidiger im Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“, dem größten Schulsportwettbewerb der Welt, an. Das Team hatte sich im Vorfeld für die 100. Auflage des Wettbewerbes in der Wettkampfklasse II im Tischtennis der Jungen qualifiziert und durfte so am Frühlingsfinale in Berlin teilnehmen. Und die Fahrt sollte sich lohnen.