Schule in Düsseldorf : Lessing holt bei „Jugend trainiert“ Gold

Düsseldorf Die Judo-Mädchen des Sport-Gymnasiums in Oberbilk gewinnen im Finale gegen Schule aus Bayern. Damit hat sich die Kooperation mit dem Judo-Club 71 Düsseldorf mehr als ausgezahlt.

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause konnte das Bundesfinale von „Jugend trainiert“, dem größten Schulsportwettbewerb der Welt, in diesem Jahr endlich wieder stattfinden. Das Lessing-Gymnasium und -Berufskolleg hatte sich im Vorfeld für die 100. Auflage des Wettbewerbs im Judo der Mädchen qualifiziert und durfte so am Herbstfinale in Berlin teilnehmen.