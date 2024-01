Menschen aus Düsseldorf Mit vielen Talenten gesegnet

Leslie Betat kann viele Talenten aufweisen, und die haben alle irgendwie mit Tanzen zu tun: Ballett, Spitzentanz, Showdance, Karnevalistischer Tanzsport, Cheerleading, Hip-Hop, African Dance, Bollywood und sogar Schottischer Volkstanz. Die 25-Jährige ist aber auch extrem fleißig, wenn es darum geht, sich weiterzubilden und sich zusätzliche Qualifikationen anzueignen. Die staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin und Ernährungsberaterin (vegetarisch und vegan) hat Lizenzen in Medical Fitness und Rückentraining, Sporternährung und Fitnesstraining, Gesundheitssport und Entspannungstraining – um nur einige zu nennen. So viel zunächst einmal zu notwendigen Aufzählungen, denn, was nun viel wichtiger ist: Leslie Betat hat jetzt auch einen Platz, wo sie all ihre Zertifikate aufhängen und zeigen kann. Der befindet sich in einem Hinterhof an der Heyestraße 10 in einer ehemaligen Werkstatt.