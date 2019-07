Zwei Jahre nach dem Grand Départ : Leser erinnern sich an die Tour de France in Düsseldorf

Die zweite Etappe führte am Sonntag über die Maximilian-Weyhe-Allee. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Am Samstag startet das Radrennen in Brüssel. Wir haben die Leser gefragt: Was erinnert Sie an den Grand Départ in Düsseldorf 2017?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schon zwei Jahre ist es her, dass die Tour de France in Düsseldorf ausgerichtet wurde. Am Samstag findet der Grand Départ im Ausland statt – das passiert nur alle zwei Jahre. In Brüssel wird die Tour 2019 ihre ersten Etappen absolvieren.

Das Gastspiel in Düsseldorf und Umgebung brachte Hunderttausende Besucher an den Straßenrand. Wir wollten zum Jahrestag wissen, was bei den Besuchern und Helfern in Erinnerung geblieben ist – und haben viele Rückmeldungen bekommen.

Als Erfolg erwies sich die Tour für Christof Klein. Mit seinem damals 11-jährigen Sohn besuchte er das verregnete Einzelzeitfahren und den Start der ersten Etappe am folgenden Tag. Zwei Jahre lang hatte er vergeblich versucht, seinen Sohn für Radsport zu begeistern. „Bei der Durchfahrt des Feldes sagte mein Sohn plötzlich: ,Da möchte ich später auch mal mitfahren’.“ Der Vater kaufte ihm ein Rennrad. „Bereits im folgenden Jahr wurde er NRW-Landesmeister auf der Straße und in diesem Jahr Zweiter seines Jahrgangs bei den Deutschen Meisterschaften“, erzählt Klein. „Erstaunlich, was der Start der Tour bei meinem Sohn ausgelöst hat.

Viele Leser berichteten von ihren Erinnerungen als Helfer. Marjoleine und Fritz Körber etwa waren an der Strecke über die Graf-Adolf-Straße postiert und erinnern sich an ein „tolles Wochenende“. Günter Schulz und Horst Haas haben ihre Ausstattung inklusive „Tour-Maker“-Shirt verwahrt, Hans-Peter Skala half im Pressezentrum an der Messe und erinnert sich an „wunderschöne Tage“.

Viele Leser berichteten von ihren Besuchen an der Strecke – und dem aufregenden und kurzen Moment, wenn die Fahrer vorbeischießen. Viele haben Erinnerungsstücke: Plakate, Schilder, Trikots – und Souvenirs, die von den Fahrzeugen der Werbekarawane geworden wurden.

Was ist von der Tour geblieben? Sandra Damm nennt die Kinder-Ratwettbewerbe Petit Départ und der Special Petit Départ, die sie als Riegenführerin unterstützt. Sie trifft sich regelmäßig mit einer Gruppe aus Tour-Freiwilligen aus ganz Deutschland. Johannes Sprzagala-Menden hat seit 1984 fast jedes Tour-Finale auf den Champs Elysées erlebt. „Während ich vorher in Paris beim stundenlangen Warten auf das Finale meinen fragenden Platznachbarn aus aller Welt immer erklären musste, dass Düsseldorf ,near Cologne’ liegt, ist das seit 2017 anders: Man kennt nun Düsseldorf.“

(arl)