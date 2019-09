Festival-Eröffnung : Himmelsleiter aus bunten Tüchern

Das Düsseldorf-Festival startet mit der Gruppe Les 7 Doigts De La Main.

Auf der Bühne geht es gefühls- und energiegeladen zu: Die Künstler purzeln, springen, tanzen, klettern und singen zu einem Soundtrack, der zwischen Munterkeit und Bombast wechselt. Das Programm erzählt mehr oder weniger zusammenhanglos die Geschichte einer Gruppe Menschen auf einer Zugreise, doch dies dient vor allem als thematischer Aufhänger, um der Performance Emotion zu verleihen: Ein trauriger Abschied mündet in eine akrobatische Darbietung, die die Nerven kitzelt; die Abreise des Zuges am Bahnsteig wird zum Swingmusik-unterlegten Getümmel.

Für das Intro wird die Bühne abgedunkelt, während die acht Künstler Stühle in Paaren hintereinanderreihen. Sie sitzen still. Da seufzt einer. Der Seufzer wird vom Soundtrack aufgegriffen, die Artisten steigen übereinander, Violinen und Perkussion kommen hinzu, die Kompanie rollt und springt in die Choreographie, Tänzer greifen einander an Füßen und Händen und schleudern sich herum, sie fangen sich und führen nahtlos die Choreographie fort.