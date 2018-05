Düsseldorf: Lernen für Europa

Düsseldorf Schüler des Walter-Eucken-Berufskollegs waren im europäischen Parlament.

"Wenn wir die Bilder mit einblenden, wird die Geschichte nicht ganz so trocken, sondern etwas emotionaler." Die angehenden Medienkaufleute des Walter-Eucken-Berufskollegs diskutierten angeregt in ihrer Redaktionskonferenz. Noch am Vortag waren sie mit ihrem Seminar auf Recherchefahrt in Brüssel. Dort konnten sie an der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments teilnehmen und sprachen mit der FDP-Abgeordneten Nadja Hirsch und auch mit Medienvertretern wie Markus Becker (Spiegel) und Stefan Leifert (ZDF). Wie die Auszubildenden Medienkaufleute ihre Erfahrungen in Brüssel verarbeiten wollen, zeigten sie am Freitag bei einer Informationsveranstaltung Schulministerin Yvonne Gebauer. Diese schaute den Schülern bei ihrer Redaktionskonferenz über die Schultern und verfolgte, wie das zweite Ausbildungsjahr ein Videoprojekt zu der Fahrt plante und das erste Ausbildungsjahr an einer epub-Publikation arbeitete.