Malerstreit in Düsseldorf Leon Löwentraut verklagt Kollegen als Plagiator

Ebenso „unzweifelhaft“ habe der verklagte Maler in diesen drei Fällen „schuldhaft“ gehandelt. In einer Gegenklage hatte der Maler jedoch seine eigenen Anwaltskosten wegen einer zuvor erteilten Abmahnung geltend machen wollen. Ob ihm das tatsächlich und in voller Höhe gelingt, bleibt abzuwarten. Ein Urteil im Maler-Streit soll am 14. August verkündet werden. In der Hauptsache, also der Löwentraut-Forderung über 26.000 Euro, schien sich die Zivilkammer jedoch bereits ganz sicher zu sein. Und zwar so sicher, dass die Richterinnen zu Prozessbeginn nicht mal einen Vorschlag für eine gütliche Einigung vorgelegt haben. Was darauf hindeuten könnte, dass sie der Forderung von Löwentraut womöglich in vollem Umfang entsprechen. (Aktenzeichen: 12 O 156/23)