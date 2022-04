Sephora-Event : Leni Klums kurzer Trip nach Düsseldorf

Düsseldorf Nachwuchsmodel Leni Klum kam für ein paar Stunden aus Cannes, um in den Schadow Arkaden für die neue Kollektion an Glätteisen und anderen Beauty-Produkten der Firma ghd zu werben. Unter den Gästen waren auch viele junge Social-Media-Stars.

Mit Verspätung kam am Samstag Nachwuchsmodel Leni im schwarzen Hosenanzug mit bauchfreiem Top mal eben aus Cannes für ein paar Stunden nach Düsseldorf geflogen, um in den Schadow Arkaden im Sephora-Store die Werbetrommel für die neue Kollektion an Glätteisen, Föhnen & Co. von „ghd“ zu rühren. Die 17-jährige Tochter von Heidi Klum und Formel-1-Manager Flavio Briatore blieb beim Ansturm der zahlreichen Fans und Influencern erstaunlich gelassen. Dass ihr ja keiner zu nahe kam, darauf achtete mit Argusaugen einer ihrer Begleiter – kein anderer als Opa Günther Klum (76).