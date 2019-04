Anbieter müssen sich an Regeln halten : Leihräder-Chaos vor dem Volksgarten

Immer mehr Leihrad-Anbieter kommen nach Düsseldorf. Das Abstellen der Räder bleibt einer der Knackpunkte.

Mehrere Bikesharing-Anbieter haben ihre Dienste in Düsseldorf gestartet. Vor allem die blauen Räder von Fordpass-bike und die roten Gefährte des chinesischen Unternehmens Mobike sind im Straßenraum präsent. Die Leihräder gelten als möglicher Baustein für die Verkehrswende. Zugleich wird die Schwemme an Leihrädern im knappen öffentlichen Raum allerdings kritisch gesehen. Vor rund einem Jahr hat die Stadtverwaltung einen Verhaltenskodex für Leihräder erlassen. Die Anbieter sollen falsch abgestellte Räder innerhalb von 24 Stunden umsetzen, in derselben Frist sollen sie kaputte Räder einsammeln – auch die Räder am Volksgarten waren zügig verschwunden. Auf Bürgersteigen sollen mindestens zwei Meter für Fußgänger frei bleiben und an Abstellplätzen möglichst nicht mehr als fünf Räder postiert werden. Parks, Einfahrten oder Radwege sind als Abstellplätze nicht zulässig. Zum Verhaltenskodex gehört auch, dass die Anbieter jederzeit für Kunden und Behörden ansprechbar sein sollen. Im Rathaus registriert man bislang nicht übermäßig viele Beschwerden, die Anbieter reagieren offenbar auf Probleme. Arne Lieb