Natur in Düsseldorf : Leibniz-Anwohner kritisieren Baumrodungen scharf

In einem Brief an Oberbürgermeister Thomas Geisel wird die Maßnahme ohne Fällgenehmigung als illegal bewertet.

Die Hofgemeinschaft Euler-/Scharnhorststraße, die im November eine Fällung von „gesunden, 15 Meter hohen, unter Baumschutz stehenden“ Eiben in einem Innenhof des Leibniz-Gymnasiums kritisiert hat, lässt die Sache nicht auf sich beruhen. In einem Brief an Oberbürgermeister Thomas Geisel, Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner und Gartenamtsleiterin Doris Törkel wird noch einmal darauf verwiesen, dass die Maßnahme ohne Fällgenehmigung durchgeführt worden sei, ein Konzept für eine weitere Nutzung zudem fehle. „Jeder Bürger, der falsch parkt oder ohne Fällgenehmigung einen großen Baum fällt, also eine Ordnungswidrigkeit begeht, muss dafür Strafen oder Bußgelder in Kauf nehmen. Für die Stadt Düsseldorf gilt dies offenbar nicht. Auf unsere detaillierte Beschwerde hin, soll lediglich die nicht vorhandene Fällgenehmigung durch eine Ersatzpflanzung kompensiert werden“, heißt es in dem Brief. Und: „Falls auf der gerodeten Fläche tatsächlich eine ,pädagogisch ökologische Fläche’ entstehen soll, muss diese Flächennutzungsänderung auch von der Stadt Düsseldorf beantragt, geprüft und genehmigt werden.“