Selbständige Schüler : Gehört der Sinn des Lebens in den Deutschunterricht?

Düsseldorf Lehrerkolumne Schüler sind oft konservativer, als ihre Lehrer denken.

Deutschunterricht in der 10. Jahrgangsstufe. Mit mir sind etwa 20 Jugendliche im Raum. Die Erwartung an mich: Der Unterricht soll so begeistern, dass man als Schülerin oder Schüler seinen wertvollen Schlaf gern dafür abgebrochen hat und den Raum mit vor Eifer glühenden Wangen verlässt. Nichts leichter als das, also los!