Lehrerkolumne : Warum die Zeit mal schnell und mal langsam vergeht

Lutz Tomala erklärt, warum Konzentration dazu führt, dass Lernen Spaß machen kann.

Anton (10) veranschaulicht das Problem anhand seines täglichen Kampfes mit den Übungsaufgaben. „Das ist oft so viel, dass ich glaube, dass ich das nie schaffe“, stöhnt er. „Wenn ich aber anfange, konzentriere ich mich so darauf, dass ich auf einmal fertig bin und gar nicht gemerkt habe, dass die Zeit vergangen ist.“ Im weiteren Verlauf der Stunde wird schnell deutlich, dass die Zeit schneller vergeht, wenn man sich auf eine Tätigkeit (Schulaufgaben oder Spiele) konzentriert. Wenn man dagegen die Zeit bewusst erlebt, etwa, weil man auf etwas wartet oder sich auf etwas freut, vergeht die Zeit subjektiv langsamer. Der praktische Nutzen dieses Wissens: Die Schüler sind sich einig, dass man sich ganz in die Tätigkeit vertiefen sollte. „Die Aufgaben machen meistens sogar Spaß, wenn man sich darauf konzentriert“, findet Muhammad.

„In der Schule fällt mir das manchmal gar nicht so leicht“, gibt Lana zu. Sie arbeitet gerne zu Hause an ihren Aufgaben. In gebundenen Ganztagsschulen gibt es eigentlich keine Hausaufgaben. Aufgaben werden in Lernzeiten in der Schule erledigt. In den Ferien sind Aufgaben ebenfalls tabu, sie dienen der Erholung. In den Ferien machen die Kinder Dinge, die ihnen Spaß machen, in die sie sich voll und ganz vertiefen und die Zeit um sich herum vergessen. Bewusst gemacht, bietet das Konzept der Konzentration also einen Lösungsansatz für das Hausaufgaben-Problem. Überträgt man die Konzentration auf Schulaufgaben, fallen diese viel leichter und machen sogar Spaß.