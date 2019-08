Schulleben in Düsseldorf : Alte Freunde wiedersehen

Für Lehrer Lutz Tomala ist der Blick auf das neue Schuljahr wie die Vorbereitung einer großen Party mit ganz vielen Gästen.

Zum Unterrichtsbeginn sind natürlich schon alle eingeladen. Die Auswahl meiner Gäste bekomme ich als Unterrichtsplan von der Schulleitung. Dort steht, welche Fächer ich in welchen Klassen unterrichte. Da wir am Wim-Wenders-Gymnasium zum ersten Mal eine siebte Jahrgangsstufe haben, kann ich endlich auch Chemie unterrichten – es fühlt sich so an, als würde ich zum ersten Mal nach langer Zeit alte Freunde wiedersehen.