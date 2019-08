Lehrer Kolumne : Über CO2 genau diskutieren

Düsseldorf Wissen Sie, dass die CO2-Bilanz von Hühnerfleisch besser ist als von Gemüse? Lehrer Bernd Kowol hat da so seine eigene Gedanken zu.

An unserer Maria-Montessori-Gesamtschule in Flingern ist Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) durch unsere Namensgeberin Programm. Montessori gilt mit ihrem Konzept der kosmischen Erziehung als Pionierin der nachhaltigen Bildung. So bekommt jedes Kind bei der Erkundung seiner Umwelt die Chance, eigene Verantwortung für die Wirkungen seines Handelns zu entwickeln.

BNE ist in die einzelnen Fachbereiche integriert, unsere Projektwochen sind Nachhaltigkeitsthemen gewidmet, unser Projekt „Schokofair – stoppt Kinderarbeit!“ mischt inzwischen in der Berliner Politik bei Gesetzesvorhaben mit und unser Schulleben wäre ohne die Mitwirkung der Schülervertretung undenkbar.

Natürlich spielt auch „Fridays for Future“ eine Rolle. Allerdings ohne die Aufgeregtheit, die derzeit jeden anspringt, sofern man den politischen Debatten folgt. Wobei auffällt, dass das Engagement für die Zukunft fast ausschließlich auf Klimapolitik und die Debatte zur Verringerung des Ausstoßes von Kohlendioxid (CO 2 ) reduziert wird. Andere Dimensionen, wie Sicherheitsfragen, Umweltverschmutzung sowie die dramatische Bedrohung der Biodiversität scheinen zweitrangig. Vor allem die in den Medien viel beachtete Gruppe um Greta Thunberg setzt bewusst auch auf „Panik“ (so sagte sie es in Davos), um Menschen für die Weltrettung aufzurütteln. Nur auf Kohlestopp und CO 2 -Reduzierung zu setzen, erscheint aber mehr als fragwürdig, das haben unsere Schüler inzwischen gelernt. Unsere Umweltkrise ist multidimensional. Klimawandel kann nur ein Aspekt sein. Deshalb diskutieren wir im Unterricht auch den Verlust der Biodiversität. Das Artensterben, der Verlust der genetischen Vielfalt erhält viel zu wenig Beachtung.

Dass eine ökologische Reform durch die pure CO 2 -Bilanzierung sogar gebremst werden kann, haben wir so erklärt: Wisst ihr, dass die CO 2 -Bilanz von Hühnerfleisch besser ist als die von Gemüse? In der WWF-Broschüre „Klimawandel auf dem Teller“ steht dies auf Seite 27. Die kurze Lebensdauer der Hühner macht sie so „klimafreundlich“.

Bernd Kowol ist Lehrer an der Gesamtschule in Flingern. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Unsere Crux an der Schule: Kommt es tatsächlich zu den CO 2 -Besteuerungen, bekommt das „Weiter so!“ mit Konsumrausch und Wegwerfgesellschaft nur einen höheren Preis. Und der nötige eigene Konsumverzicht würde auf schlechter Verdienende outgesourct.

(Bernd Kowol ist Lehrer an der Gesamtschule in Düsseldorf-Flingern. )