Wie sich Schule verändert : Die Schule der Zukunft

Eltern und Schüler sammelten ihre Ideen für die ideale Schule. Eine Schaukel für die Cafeteria gibt es nicht, dafür aber viele spannende AGs.

Dazu sind Anregungen, die wir beim alljährlichen Tag der offenen Tür durch unsere Besucher gewinnen, natürlich auch Gold wert. Diesmal diente mir eine Wahlurne als Hexenkessel: Es wurden Ideen für eine „Schule der Zukunft“ gesammelt. Dabei waren die Besucher, quasi potenziell angehende Zauberlehrlinge und deren Eltern, sehr ideenreich, kreativ und innovativ. Es gab allgemeine Anregungen zum Aussehen und Inventar eines Schulgebäudes, zum Bewertungssystem und zur Klassenzusammensetzung. Folgender Zauberspruch bildete sich heraus: Eine Cafeteria im Haus sorgt für das leibliche Wohl, wobei nach dem Mahl und in längeren Pausen in Luxussesseln und auf Schaukeln das Verdauungssystem angeregt werden soll. Es gibt ein modifiziertes Notensystem und andere Lehrpläne. Den Bezugspunkt bilden dabei noch mehr die individuellen Fähigkeiten der Schüler. Die Jahrgangsstufen sollen nicht mehr nur nebeneinander lernen, sondern in gemischten Jahrgängen. Vergleiche ich das mit unserer Schulrealität am Wim-Wenders-Gymnasium, so wird klar, dass wir von Hogwarts wohl gar nicht so weit entfernt sind.

Neben den üblichen, gymnasialen Anforderungen treffen in vielen AGs unsere Schüler jahrgangs- und klassenübergreifend zusammen. Ein Beispiel dafür ist der von mir ins Leben gerufene Debattierclub. Hier lernen die Schüler, dass sie gesellschaftliche Themen gemeinsam debattieren können, obwohl sie ein paar Jahre mehr oder weniger an Lebenserfahrung aufweisen. In den fest integrierten Talentschmieden, wie etwa die der Fotografie, wird jeder Teilnehmer in der Ausbildung seiner Neigungen weiter ermutigt, um in der Oberstufe auf einem Wunschgebiet seinen „Meister“ zu machen. Auf das „Schulschloss“, wie es auf einem Zettel stand, muss mit einigen Abstrichen auch nicht mehr lange gewartet werden. Zunächst ersetzen aber in diesem Frühjahr weiße Edelcontainer das Unterfangen Schulneubau an der Schmiedestraße. Und Harry Potter? Wäre er zu uns gekommen, hätte er sich sicher so manchen Zauberspruch sparen können.