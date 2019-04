Lehrerkolumne : Wird nur Freitagvormittag die Zukunft gerettet?

Bernd Kowol lehrt an der Montessori-Gesamtschule in Flingern. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Lehrerkolumne Schüler sorgen sich auch, ob sie noch unbeschwert im „Netz“ abhängen können.

Von Bernd Kowol

Für viele unserer SchülerInnen ist die Welt perfekt, wenn sie mit ihren Freunden Zeit verbringen, Sport machen oder im Netz abhängen. Sie machen sich vermehrt Gedanken, ob dies in Zukunft noch unbeschwert möglich ist. So wählte ein Schülerteam im Projektunterricht das Thema „EU-Urheberrecht“. In einer Facharbeit untersuchen sie die Gefahren, die durch Uploadfilter drohen können.

Bisher fanden sie heraus, dass beim EU-Gesetz Uploadfilter alles automatisch aussortieren müssen, was nur nach Urheberrechtsverstoß aussieht. Viele kleine Parodien bzw. Memes beziehen sich jedoch auf Clips oder Fotos, um mit kleinen Texten oder Cuts Gags zu kreieren. Um geschützte Inhalte herauszufiltern, müssten Anbieter wie Youtube flächendeckend per Software Urheberrechte checken. Sie fragen sich: Wie soll ein Uploadfilter erkennen, ob es sich beim Filmausschnitt um eine Satire oder um ein Zitat handelt?

Sie gingen in ihrer Freizeit nicht nur zur Düsseldorfer Demo am 23. März 2019, um dagegen zu protestieren, übrigens mit 200.000 meist jungen Menschen in der EU. Noch am letzten Tag vor den Osterferien hofften meine Projektschüler, dass sich die Bundesregierung an den Koalitionsvertrag („Uploadfilter sind unverhältnismäßig“) halten würde. Ich kann mir ihre Enttäuschung vorstellen, als sie in den Osterferien davon erfuhren, dass die CDU/CSU-SPD geführte Bundesregierung am Montag dem EU-Gesetz ohne Änderung zustimmte.

Pause ist wohl dagegen bei unseren Schülern bei „Fridays for future“ angesagt. Am letzten Freitagvormittag vor den Ferien – wie auch in den Osterferien – war und ist chillen angesagt. Paradoxerweise können sich die Mitstreiter Greta Thunbergs freuen, denn eine ihrer Hauptforderungen will die Bundesregierung nun erfüllen. Bundeskanzlerin Merkel will eine CO2-Sondersteuer auf Benzin, Kohle und Erdgas einführen. Die demonstrative Unterstützung von Angela Merkel für die „Fridays for future“-Bewegung bekommt nun nachträglich eine tiefere Bedeutung.

Beschämt sei, wer schlecht darüber denkt! Sicher ist ihnen auch die Freude bei IWF-Direktorin Christine Lagarde, hatte sie doch schon vor drei Jahren dringend eine CO2-Besteuerung gefordert.