Einkaufen in Düsseldorf : Lego eröffnet am Donnerstag in der Düsseldorfer Altstadt

Lego eröffnet am Donnerstag in der Düsseldorfer Altstadt

Altstadt Auf 240 Quadratmetern wird das Unternehmen an der Flinger Straße sein Spielzeug anbieten. Und es gibt sogar eine Minifiguren-Fabrik.

Lego eröffnet am Donnerstag an der Flinger Straße 50 um 10 Uhr einen neuen Store. Auf 240 Quadratmetern Fläche wird der dänische Spielzeug-Hersteller dann seine Waren anbieten.

Das Besondere: In diesem Geschäft wird es erst die zweite Minifiguren-Fabrik in Deutschland geben. Das heißt: Die Kunden können die Figuren individuell gestalten und gleich mit nach Hause nehmen. Es muss jedoch ein Termin gebucht werden über storebooking.lego.com.

Feuer in Entsorgungsbetrieb : Feuerwehrmann bei Großbrand in Gummersbach verletzt

Terlutter wird zudem ihre Follower ab 9.50 Uhr in einer ersten virtuellen Führung in den Store mitnehmen. Zu sehen ist das über ihren Instagram-Kanal @lenaterlutter – und um 11 Uhr auch auf der Facebook-Seite von Lego Deutschland.

Empfohlen und vermittelt wurde der Store übrigens von der in Düsseldorf am Kaiser-Wilhelm-Ring sitzenden und bundesweit tätigen IKP Immobiliengruppe. Vorheriger Mieter der Fläche an der Flinger Straße 50 in der Altstadt war das schwedische Fashion-Label Gina Tricot.