Immobilien in Düsseldorf : Schicke Wohnungen statt Leerstand

Das mit Graffiti beschmierte Haus an der Bagelstraße 141 steht seit Langem leer. Ein Investor hat es jetzt gekauft. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Ein Investor will das heruntergekommene Haus an der Bagelstraße 141 in Pempelfort in ein Objekt mit schicken Eigentumswohnungen verwandeln.