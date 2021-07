Natur in Düsseldorf : Ungenutzte Grabflächen werden zu Blumenwiesen

Düsseldorf Viele Gräber auf dem Nordfriedhof werden nicht mehr belegt. Diese will die Stadt nun verstärkt mit insektenfreundlichen Blumen bepflanzen. Aber auch Brennnesseln und Disteln erfüllen durchaus ihren Zweck.

Die Bezirksvertretung 1 hatte die Verwaltung aufgefordert zu prüfen, ob unbelegte Grabflächen auf dem Nordfriedhof womöglich insektenfreundlicher gestaltet werden könnten – etwa durch eine Aussaat der „Düsseldorfer Blumenwiesen-Mischung“. Das Friedhofsamt steht dem durchaus aufgeschlossen gegenüber, denn aufgrund einer sich verändernden Bestattungskultur seien auch auf dem Nordfriedhof zahlreiche Grabstätten nicht mehr belegt. Größere zusammenhängende, abgeräumte Flächen seien bereits in der Vergangenheit in Blumenwiesen umgewandelt worden, etwa in der Nähe zum Thewissenweg sowie an der Ulmenstraße.