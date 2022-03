Wir haben einen Rundgang durch die leeren Büros im alten Gericht in der Düsseldorfer Altstadt gemacht. Der Vormieter Châteauform hatte für sein spezielles Tagungskonzept eine Art „Haus im Haus“ geschaffen, in dem kein Bereich so ist wie der nächste und Stilrichtungen zuhauf entdeckt werden können.

In diesem Raum im Andreas-Quartier sind die Wände eher dezent gehalten, dafür ist die Decke aufwendig gestaltet worden.