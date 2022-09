Menschen aus Düsseldorf : Lebrecht Bins ist der neue Ritter Gumbert

Musikalisch ist er auch noch: Lebrecht Bins spielt gerne Gitarre und sammelt Saiteninstrumente. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Die Hötter Jonges ehren den einstigen Schornsteinfeger, Polizisten, Anwalt und Pädagogen, der in 16 Vereinen aktiv ist, für sein herausragendes soziales Engagement.

Als Lebrecht Bins vorgeschlagen wurde, schauten sich Herbert Prickler (Präsident Hötter Jonges) und Michael Baumgarten (1. Vorsitzender) beinahe verständnislos an. „Uns beiden war zwar sofort klar: Lebrecht Bins wird unser neuer Ritter Gumbert“, erläutert der Vorsitzende. „Aber uns war auch klar, dass er die Ehrung eigentlich viel früher verdient gehabt hätte, bei dem, was er alles geleistet hat.“

Die Hötter Jonges zeichnen mit dem Ehrentitel „Ritter Gumbert“ seit 1978 alljährlich Personen aus, die sich im Brauchtum und im Sozialen im Stadtbezirk 8 (Eller, Lierenfeld, Vennhausen, Unterbach) über die Maßen verdient gemacht haben. Die Ehrung wird am 24. September (Sektempfang ab 18 Uhr) im Gemeindesaal der Schlosskirche Eller übergeben. „Dass ich Ritter Gumbert werden soll, hat mich völlig überrascht“, gesteht Bins. „Ich bin niemand, der sich in die vordere Reihe drängt.“ Diese Ehrenamtsauszeichnung zu bekommen, hat ihn dennoch sehr gefreut.

Info Ordensverleihung in der Schlosskirche Veranstaltung Die Verleihung des Ritter-Gumbert-Ordens findet am Samstag, 24. September, ab 18 Uhr in der Schlosskirche Eller, Schlossallee 8, statt. Tickets kosten zehn Euro.



Bins ist in nicht weniger als 16 Vereinen Mitglied und arbeitet und arbeitete für viele in der zweiten Reihe, war etwa mehrfach zweiter Vorsitzender, Schriftführer und/oder Kassenprüfer. Und doch kam er nicht umhin, manchmal Gesicht und Stimme verschiedener Institutionen zu sein. So übernahm er im Jahr 2006 den geschäftsführenden Vorsitz des Kirchenvorstandes Eller, war jahrelang Geschäftsführer der INVIA, dem katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit Düsseldorf, dessen Verbandsratsvorsitzender Bins inzwischen ist. Und er war im Vorstand der Kirchenbau-Fördervereine in Benrath und Eller.

Kein Wunder, hat Bins doch eine außergewöhnliche Lebens- und Berufserfahrung. Er fing als Schornsteinfeger an, legte die Meisterprüfung ab, wechselte in den Polizeidienst, schloss ein Jurastudium an, promovierte zum Dr. Jur. und setzte sich im zarten Alter von 55 erneut in Hörsäle, studierte Pädagogik und promovierte im Jahr 2002 an der Uni Düsseldorf zum Dr. phil. „Ich war immer sehr wissenshungrig, ich wollte und will den Dingen, die mich interessieren immer auf den Grund gehen“, erläutert der neue Ritter.

„Die beiden Doktorarbeiten sind mir förmlich in den Schoß gefallen.“ So schrieb er seine Jura-Promotion über die Haftung des Bezirkschornsteinfegermeisters, und Doktor der Philosophie wurde er mit dem Thema „Erfolgsstrategie Moral. Das neue Erziehungs- und Bildungskonzept.“ „Ich hatte einmal eine Meinungsverschiedenheit mit meinen Töchtern, die beide Lehrerinnen sind, gehabt“, erinnert sich Bins. „Sie haben ihren Eltern vorgeworfen, in ihrer Erziehung vieles falsch gemacht zu haben. Da habe ich mir gedacht, das überprüfen wir mal.“