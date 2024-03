Querschnitt durch die Bevölkerung Wie viel Lebensqualität bietet Düsseldorf?

Wie zufrieden sind die Bewohner mit der Lebensqualität in Düsseldorf? Wie schätzen sie die Entwicklung der Landeshauptstadt für die kommenden Jahre in den verschiedensten Aspekten ein? Solche und weitere Fragen stellt die Verwaltung in den kommenden Tagen rund 23.000 Düsseldorferinnen und Düsseldorfern ab dem Alter von 18 Jahren. Die haben jeweils Post von Oberbürgermeister Stephan Keller erhalten. Mit dem Schreiben möchte die Stadt zur Teilnahme an der regelmäßig stattfindenden „Leben in Düsseldorf-Umfrage“ animieren. Zuletzt erfolgte sie 2021.