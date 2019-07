Interview zum Projekt „Leb laut!“ : Youpod bringt Jugendliche zum Rappen

Düsseldorf Im Projekt „Leb laut!“ produzieren 15- bis 18-Jährige in den Ferien einen Podcast. Wir haben mit den Machern über das Angebot gesprochen.

Youpod, das Internetangebot des Jugendrings, lädt junge Menschen ein, in den Sommerferien einen Podcast zu machen. Gerade läuft die erste Runde zum Thema Interview, die Workshoprunde zum Thema Rap startet am 29. Juli. Youpod-Leiterin Jennifer Töpperwein und Rapper Busy Beast (Ugur Kepenek) erklären, warum Rap eine spannende Ausdrucksform ist.

„Leb laut!“ heißt der Workshop, in dem Jugendliche einen politischen Jugend-Podcast produzieren. Was erwartet die Teilnehmer?

Anmeldung Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung per Mail an info@youpod.de oder über Instagram: @youpod.de.

Jennifer Töpperwein Generell ist unser Anliegen, Jugendlichen eine Stimme zu geben. Diesmal machen wir das in einem neuen Format mit Interviews und Rap. Jugendliche sollen davon erzählen, was andere Jugendliche Tolles in der Stadt machen. Sie interviewen sie dazu und rappen auch darüber.