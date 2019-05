„Alles außer leise“ : Auszeichnung für Werbefilm der Düsseldorfer Feuerwehr

Düsseldorf Mit einem witzigen Imagefilm werben die freiwilligen Feuerwehren der Stadt um Nachwuchs. Und haben dafür am Montagabend einen Preis gewonnen.

„Wir können alles außer leise“ heißt das viereinhalb Minuten lange Video, in dem die ehrenamtlichen Feuerwehrleute der Stadt zeigen, was sie drauf haben. Schauspieler Jürgen Mikol gibt den ahnungslosen Meckerfritzen, der sich beim Grillen am „Bratort“ über das Martinshorn der roten Autos ärgert. Kollege Axel Kohlhase belehrt ihn eines Besseren. Gedreht wurde das Ganze in Wittlaer und zum Wettbewerb um den Feuerwehr-Oskar, den Florian des Branchenfachblatts Feuerwehrmagazin eingereicht, das alle Beiträge im Netz zur Abstimmung stellte. Schnell landeten die Düsseldorfer unter den ersten drei, am Montagabend wurden nun die Siegerplätze in Ulm vergeben. Kaspar Hilgers, Chef der Freiwilligen Wehren, nahm den Silbernen Florian stolz entgegen und gratulierte den Gewinnern aus Bad Segeberg. Die hatten mit Filmstudenten aus Kiel aufs Thema Kindheitstraum Feuerwehr gesetzt und ihr rührender Streifen hatte die Jury am Ende mehr ergriffen als die fröhliche Action der Düsseldorfer.