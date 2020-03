Kostenpflichtiger Inhalt: Staatsanwaltschaft Düsseldorf : „Eilige Haftverfahren werden unverändert weiter bearbeitet“

Laura Hollmann ist die neue Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Düsseldorf. Foto: Wulf Kannegießer

Düsseldorf Sie studierte Jura in Münster und ist seit Ende 2016 Staatsanwältin in Düsseldorf. Jetzt ist Laura Hollmann auch Pressesprecherin der Behörde. Und sagt, was sie dort besonders beschäftigt.