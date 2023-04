Inklusion fördern Mit allen Händen gegen den Fachkräftemangel

Er hob hervor, dass Mercedes-Benz bei der Ausbildung junger Menschen mit Behinderung sehr fortschrittlich sei, da das Unternehmen bereit sei, auf die Bedürfnisse seiner Auszubildenden einzugehen und die Arbeitsabläufe notfalls auch an sie anzupassen. So gebe es seit einigen Jahren beispielsweise mehr Aufzüge in dem Unternehmen, sodass auch Beschäftigte, die im Rollstuhl sitzen, in dem Mercedes-Werk arbeiten können. „Ausbildung ist seit jeher enorm wichtig für uns als Industrie-Unternehmen“, sagte Michael Hellmann, Standort- und Produktionsleiter bei Mercedes-Benz Vans in Düsseldorf. „Eine besondere Rolle spielt dabei das Thema Inklusion, das wir hier am Standort fest in unser Ausbildungsprogramm eingebunden haben. Wir sind davon überzeugt, dass in den jungen Menschen und deren Vielfältigkeit die Zukunft für unser Werk liegt“, sagte er.