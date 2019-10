Lauftreff Düsseldorf Süd : Verein wächst von acht auf 400 Mitglieder

Der Schlosslauf in Benrath wird vom Lauftreff Süd ausgerichtet. Foto: vam. Foto: Günter von Ameln (vam)/Von Ameln, Günter (vam)

Düsseldorf Der Lauftreff startete als Hobbygruppe. Heute organisiert er große Veranstaltungen im Süden der Stadt.

Alles begann mit einem Aufruf in der Rheinischen Post: Im März 1975 suchte ein begeisterter Fitness-Läufer Gleichgesinnte. Er nannte als Treffpunkt den Wanderparkplatz, und acht Sportler kamen zusammen auf, um gemeinsam zu joggen. Damit war der Grundstein für den heutige Lauftreff im Düsseldorfer Süden gelegt.

Über Mund-zu-Mund-Propaganda gewann die Gruppe neue Mitglieder, schloss sich zunächst als Sparte dem Garather SV an, bevor schließlich ein eigenständiger Verein gegründet wurde. „Zu Anfang war es eine kleine, geschlossene Gruppe von Lauf-Fanatikern“, erzählt Vereinssprecher Reinhold Schäfer. Die Gruppe bezog eine Industriebrache an der Paulsmühlenstraße, errichtete dort das erste Vereinsheim aus ausrangierten Containern. Dabei legten die Vereinsmitglieder selbst Hand an. Der weitere Ausbau – schließlich zu einem festen Gebäude mit Umkleiden und Versammlungsraum – öffnete den Verein für die breitere Masse der Läufer.