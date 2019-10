Auf fünf Sportanlagen : Düsseldorf lässt Jogger zur Sicherheit unter Flutlicht laufen

Düsseldorf Ab Montag können Läufer in fünf Sportanlagen in Düsseldorf nach Einbruch der Dunkelheit auf beleuchteten Strecken trainieren. Dies soll die Sicherheit verbessern.

„Im dunklen Wald zu joggen, ist nicht optimal“, findet auch Elke Grote. Sie und ihre Tochter, unsere Autorin, nutzen das „Laufen unter Flutlicht“, ein Programm der Stadt Düsseldorf, welches ab dem 28. Oktober in die nächste Runde geht. Bis Ende März wird auf fünf Sportplätzen in Düsseldorf bei Einbruch der Dunkelheit das Flutlicht beziehungsweise die Wegbeleuchtung eingeschaltet.

Hobbyläufer können dort kostenlos trainieren. Der Arena-Sportpark sowie die Bezirkssportanlagen Düsseltal, Lierenfeld und Rath und der Sportpark Niederheid beteiligen sich an dem Projekt. Beim „Laufen unter Flutlicht“ können Sportler jeden Abend unter der Woche zwischen 17 und 21 Uhr auf einer der Anlagen ihre Runden drehen: dienstags und donnerstags an der Arena und in Lierenfeld, Freitag und Mittwoch auf den restlichen Plätzen. Lediglich die Bezirkssportanlage Düsseltal stellt eine Ausnahme dar. Dort kann man montags von 19 bis 21 Uhr beziehungsweise freitags von 18.30 Uhr bis 21 Uhr seine Runden drehen.