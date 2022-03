Firmenlauf B2Run in Düsseldorf : Aus dem Bürostuhl auf die Laufstrecke

2019 nahmen am B2Run 11.200 Teilnehmer aus 660 Unternehmen teil. Jetzt hoffen die Veranstalter auf eine ähnlich hohe Resonanz für den rund sechs Kilometer langen Lauf. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der Firmenlauf B2Run in Düsseldorf kann nach der Corona-Pause wieder stattfinden. Die Veranstalter hoffen auf viele Teilnehmer. Wir verlosen Plätze im Laufteam der Rheinischen Post.

Von Julia Nemesheimer

Die letzte Ausgabe des Firmenlaufs B2Run liegt zwei Jahre zurück – am 6. Juni soll es nach der Corona-Pause endlich wieder losgehen. 11.200 Teilnehmer aus 660 Unternehmen waren 2019 mit dabei. Die Veranstalter hoffen bei der diesjährigen Auflage mit einer ähnlichen Resonanz: „Die Rückmeldungen sind derzeit sehr positiv, aber wie viele letztendlich teilnehmen, ist noch nicht absehbar“, sagt Düsseldorf-Koordinator Michael Schmitz.

Auch wie genau der Lauf unter Corona-Bedingungen ablaufen kann und wird, ist noch unklar, wie Pressesprecherin Miriam Sommer erklärt: „Wir werden uns nach den dann geltenden Regeln richten – aber die ändern sich ja auch immer wieder. Da müssen wir flexibel bleiben.“ Schmitz ergänzt, dass sich derzeit auf verschiedene Szenarien vorbereitet würde.

Info Anmeldung und Preise beim Firmenlauf B2Run Anmeldung Seit Ende Februar ist eine Anmeldung möglich unter www.b2run.de. Preise Die Ticketpreise sind gestaffelt. Derzeit gilt der Frühbuchertarif von 27,90 Euro, im Normaltarif sind es 30,90 Euro.

Geplant sind, wie bereits in der Vergangenheit, fünf Startblöcke, die im Zeitraum von 17 bis 18 Uhr im 15-Minuten-Takt loslaufen sollen. Die Strecke steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht endgültig fest. Michael Schmitz geht jedoch davon aus, dass sie sich nah an der 2019er-Strecke bewegen wird. Diese führte von der Merkur Spiel-Arena zunächst am Rhein entlang und später über das Messegelände wieder zurück zum Ausgangspunkt. Für die Läufer sind das etwas über sechs Kilometer, die es zurückzulegen galt.

„Das ist eine Entfernung, die auch Laufanfänger oder Gelegenheitsjogger noch gut schaffen können“, so Schmitz. An dem Event können nicht nur Läufer teilnehmen, auch (Nordic) Walker seien gerne gesehen. „Die sollten sich allerdings möglichst rechts auf der Strecke bewegen, damit für die schnelleren Läufer genügend Platz zum Überholen ist“, erklärt Schmitz weiter. Am Ende wartet die After-Run-Party für alle Teilnehmer in der Arena.

Angesprochen mitzumachen ist jede Unternehmensform oder Organisation, dabei komme es auch nicht auf die Größe des Teams an. „Im Vordergrund sollten Teamgeist, Spaß und sportliches Können stehen. Dass das jetzt nach zwei Jahren wieder stattfinden kann, freut mich sehr“, sagt der Standortleiter.

Bei dem Lauf können sich die Teilnehmer zudem sozial engagieren. Ein Partner ist die „Deutsche Knochenmark Spende“ (DKMS). Für fünf Euro mehr Startgeld können die Läufer als „Charity-Starter“ antreten – das Geld geht direkt als Spende an die DKMS.

Außerdem ist der Lauf klimaneutral. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist kostenfrei. Nicht zu verhindernde CO 2 -Ausstöße kompensiert B2Run in Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Climate First, das weltweit verschiedene Projekte für mehr Klimaschutz unterstützt. Die Partner sind in allen 18 Städten, in denen die Laufserie von Mai bis September startet, mit dabei.