Geschenktipps Düsseldorfer Last-Minute-Geschenke kurz vor Heiligabend

Gutscheine Eigentlich auch ein Klassiker: Der Gutschein – da ist die Auswahl riesig und fast alle Händler bieten inzwischen eine große Auswahl an Gutscheinen an, sodass die Beschenkten sich selbst entscheiden können, was ihnen am besten gefällt. In Düsseldorf gibt es außerdem viele Workshops, die neues Wissen vermitteln oder bestehendes auffrischen. Im Internet finden sich Angebote für alle möglichen Interessen: vom Cocktail-Kurs über den Fotografie-Workshop hin zum Wein-Tasting. Gemeinsame Erlebnisse können schließlich oft schöner sein als Materielles.