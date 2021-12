Weihnachten : Geschenke in letzter Minute

Düsseldorf Das günstigste Geschenk kostet 3,95, das teuerste knapp 1000 Euro: Die Rheinische Post hat sich in einigen Geschäften umgesehen und gibt Tipps für die ultimativ letzten Geschenke- und Einkaufstipps.

Von Anke Kronemeyer

Essen+Trinken Familie Soriano betreibt seit 20 Jahren den italienischen Lebensmittelhandel in einem Hinterhof in Flingern. "Im Moment verkaufen wir sehr viele Präsentkörbe", erzählt Corrado Soriano. Die werden jeweils individuell bestückt: naturtrübes Olivenöl, Nudeln aus den Abruzzen, Risotto-Reis, Kaffee, Balsamico, Baci, die Weihnachtspraline - zwischen den Regalen findet sich bei den Sorianos alles, was der Feinschmecker italienischer Kost liebt.

Schmuck Die Königsallee bietet sich natürlich für den Einkauf von allen glitzernden Geschenken an. Aber Christel Heilmann lenkt in diesem Jahr den Blick nicht nur auf Ohrringe und Ketten, sondern präsentiert eine von ihr entworfene sportlich-elegante Armbanduhr. Ihr Sohn Stefan hat sie auf die Idee gebracht, und so entstand der Chronograph "H1" in vier Varianten und in einer limitierten Edition. Stückpreis: 980 Euro.

Info Die Adressen Centro, italienische Lebensmittel, Ackerstraße 105; Telefon 0211/6912327 Torquato, Grünstraße25/Ecke Berliner Allee 41; Telefon 0211/13067830 Christel Heilmann, Königsallee 36; Telefon 0211/5008050 American Heritage, Rheinort 2; Telefon 0211/97711700, Online-Shop www.american-heritage.de Baby Kochs, Breite Straße 3; Telefon 0211/3559440 Opernshop der Deutschen Oper am Rhein, Heinrich-Heine-Allee 24, Telefon 0211/9 25 211

Sportiv Sportliche Spaziergänger oder Wanderer mögen es gar nicht, wenn es glatt wird und sie ihr Hobby nicht mehr ausüben können. Karen Goesch, Shopmanagerin bei "Torquato" weiß Rat: Spikes für robuste Schuhe kosten bei ihr 36,90 Euro. Kleinere Schneeketten für Schuhe kosten 16,90 Euro.

Dekoration Wenn es jemand versteht, vor allem zu Weihnachten Häuser und Wohnungen mit leichtem Hang zum Kitsch zu dekorieren, sind es die Amerikaner. Bei "American Heritage" können sich Düsseldorfer nun damit auch eindecken: Backformen, Brownies-Mischungen, kräftig gemusterte Tapeten, Mailboxes in vielen Farb-Variationen (34-85), Rezeptboxen zum Auffüllen der eigenen Lieblingsrezepte (19,90) oder Popcorn aus Wisconsin (5,90) sind nur einige der Angebote in dem Geschäft von Patrick und Sabine Ryan, das sich seit Oktober auf drei Etagen am alten Hafen präsentiert.

Besonders stolz sind sie darauf, exklusiv die Saucen von Stonewall Kitchen (9,95) zu vertreiben - für Fondue, Hähnchen oder Fleischmarinade. Da gibt es dann in den Geschmacksrichtungen wie Roasted Garlic Peanut oder Honey Mustard.

Fortuna-Accessoires Dass Düsseldorf im Fortuna-Fieber ist, wissen ja mittlerweile alle. Wer auch den kleinsten Erdenbürger in Rot-Weiß kleiden will, hat bei "Baby Kochs" eine große Auswahl. Es gibt eine Mütze (11,90 Euro), Milchfläschchen (3,95), kleine Schuhe (12,90) für die kleineren oder ein Schreibset für die größeren Kinder (8,90) mit Lineal, Radiergummi, Bleistift und Anspitzer. Trikots kosten 49,90 Euro, das Lätzchen mit dem Aufdruck "Nachwuchstalent" 9,90 Euro. Mousepad (4,90), Schal (9,90) und der Schnuller zu 5,95 Euro machen das Angebot komplett.

Kultur Gutscheine für Musical- oder Theaterkarten kann jeder. Die Oper aber bietet in ihrem Opernshop zurzeit ungewöhnliche Geschenke an, die auch direkt etwas mit Kunst und Kultur zu tun haben. Die Dortmunder Künstlerin Anna Pischl hat aus den Werbefahnen der Oper Sitz-Würfel und Kissen entworfen und geschneidert.

Jedes Teil ist einem Stück gewidmet - so kann man sich noch länger an "Cosi fan tutte" oder "Carmen" erinnern. Die Idee hatte Pischl schon im Kulturhauptstadtjahr Ruhr 2010. Sie will Vergangenes in Erinnerung rufen. Ihre Design-Objekte - alles Unikate - werden in einer sozialen Einrichtung im Ruhrgebiet von Hand hergestellt. Die Kissen kosten 49 und 89 Euro, die Würfel 69 und 149 Euro.

(RP/anch)