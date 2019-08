Schwerpunkt Düsseldorfer Unternehmensgründungen : Neue Wege für den weltweiten Warentransport

Lasse Keldorf Jensen gründete eine Plattform für Transporte auf See. Foto: Shippion

(ur) Am Anfang stand eine Erkenntnis: „Für den internationalen Transport von Waren ist es kompliziert, die beste Lösung zum bestmöglichen Preis zu finden.“ Lasse Keldorf Jensen, gelernter Speditionskaufmann mit internationaler Erfahrung, will Bewegung in den Markt bringen und gründete Shippion.com, eine digitale Plattform, auf der Im- und Exportfirmen eine geeignete Reederei für den Seetransport finden können – in Minutenschnelle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Die Branche war bisher als komplex, intransparent und langsam bekannt“, so der Firmengründer. Und nennt ein Beispiel: Eine Exportfirma will Waren nach Shanghai transportieren. Aufgrund verschiedener Zeitzonen konnte es früher zwei, drei Tage dauern, bis die Firma alle Angebote auf dem Tisch hatte und vergleichen konnte. „Wir schaffen das in zwei, drei Minuten, und es ist so einfach wie der Kauf eines Tickets.“ Denn sofort erscheinen bei der Anfrage mehrere Reedereien mit ihrem Angebot, einschließlich Fahrtzeit, Preis, CO2-Emission, durchschnittlicher Pünktlichkeit – und der Bewertung früherer Kunden.