Freizeitangebote in Düsseldorf : Instagram-Museum, Trampolin & Co: Was kostet der Spaß?

Instagram-Museum, Trampolin & Co: Was kostet der Spaß?

Freizeitangebote in Düsseldorf

Eine beliebter Freizeitaktivität in Düsseldorf ist Lasertag.

Düsseldorf Ob Kino, Lasertag oder Trampolinspringen – wer seine Freizeit nicht auf Radtouren oder Wanderungen beschränken will, muss oft viel Geld ausgeben.

29 Euro, um zwei Stunden lang Fotos vor verschiedenen Kulissen machen zu dürfen – viele Leser haben über das neue Instagram-Museum und seinen Eintrittspreis diskutiert. Ein guter Grund, um zu schauen, wie teuer andere Freizeitangebote in Düsseldorf sind.

Etwas günstiger ist 3D-Minigolf, das mit Schwarzlicht und aufwendigen Kulissen in eine Art Abenteuerland einlädt. Ungefähr zehn Euro kostet eine Runde. Das ist jedoch immer noch mehr als doppelt so viel wie auf einer normalen Minigolfanlage. Sechs bis acht Euro kostet im Schnitt eine Partie Lasertag, Ausrüstung inklusive. Mit 15 Minuten ist eine Runde jedoch relativ kurz, sodass viele Spieler für mindestens zwei oder drei Runden bleiben und schnell um die 20 Euro pro Person ausgeben. 20 bis 40 Euro werden für die Teilnahme in einem Escape-Room fällig. Verhältnismäßig preiswert ist dagegen der klassische Kinobesuch, der zwischen sechs und zehn Euro kostet. Auch Kneipensport wie Dart, Kicker oder Billard veranschlagt meist nur wenige Euro pro Runde.