Sozialprojekt in Düsseldorf : Fahrgastbegleiter der Rheinbahn haben 100.000 Einsätze

Düsseldorf Gudrun Hernberger ist auf einen Rollator angewiesen, kann ohne Hilfe nicht mit Bus und Bahn fahren. Sie ist eine der Stammkundinnen beim Begleitservice der Rheinbahn.

Mindestens dreimal in der Woche möchte Gudrun Hernberger die öffentlichen Verkehrsmittel der Rheinbahn nutzen. Die 82-Jährige wohnt im Seniorenzentrum Gallberg und fährt jeden Montag und Mittwoch zur Physiotherapie, freitags zum Einkaufen in die Stadt. Alleine könnte die Seniorin die Strecke mit ihrem Rollator nicht mehr bewältigen.

Service Die Fahrbegleiter stehen auf allen Linien kostenfrei von 8 Uhr bis 18.30 Uhr zur Verfügung. Sie helfen beim Ein- und Aussteigen, am Ticketautomaten und begleiten die ganze Fahrt. Terminvereinbarung spätestens am Vortag unter Telefon 0211 5823456 oder per Fax unter 0211 5823457.

Wie sehr Menschen in ihrer neuen Rolle aufgehen, zeigt die Fahrgastbegleiterin Petra Storm. Seit fast zweieinhalb Jahren ist sie drei bis vier Mal in der Woche mit Gudrun Hernberger unterwegs. Mittlerweile pflegen die beiden mehr als nur ein Serviceverhältnis. „Wenn es mir auch mal seelisch nicht so gut geht, dann habe ich jemanden zum Reden. Das ist sehr schön“, verrät die 82-Jährige, die sich stets darauf freut, wenn sie von Petra Storm am Seniorenheim abgeholt wird. Neben der Unterstützung beim Fahren mit Bus und Bahn, hilft Petra Storm auch im Supermarkt, in der Apotheke oder bei der Bank. Wenn Gudrun Hernberger bei der Physiotherapie ist, wartet die Fahrbegleiterin und bringt die Seniorin anschließend wieder sicher nach Hause. „Gudrun hat meine Nummer und ich habe ihre. Wir können uns also immer erreichen und ich kann sie informieren, wenn ich mal etwas später als vereinbart komme“, erklärt Petra Storm.