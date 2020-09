PR-Aktion in Düsseldorf : Langer Stau fürs Gratis-Tanken

Wer an der Tankstelle am Rather Broich gratis tanken wollte, musste sich durch einen Stau kämpfen. Foto: Hans-Jürgen Bauer Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Polizei und Ordnungsamt regelten für eine PR-Aktion den Verkehr. Autofahrer mussten viel Geduld mitbringen - für 20 Liter Benzin pro Fahrzeug.

An einer Tankstelle am Rather Broich sind am Dienstag eine Stunde lang Autos mit 20 Litern gratis betankt worden. Die einen Tag zuvor im Internet angekündigte PR-Aktion von Jet lockte so viele Autofahrer an, dass sich eine über einen Kilometer lange Schlange bildete. Mehrere Motorradpolizisten und zwei Mitarbeiter des Ordnungsamtes regelten den Verkehr, sperrten zum Teil Abbiegespuren und versuchten, Vordrängeleien zu verhindern. „Die Dreistigkeit von manchen Autofahrern war nicht zu überbieten“, sagte am Ende der Aktion um 14 Uhr ein Polizist. Zu einem Blechschaden kam es nach Angaben der Polizei aber nicht.

Eine der ersten an einer von acht Zapfsäulen war um 13 Uhr Cinthuja Navam (31), die mit ihrem kleinen Mazda gleich vor einem Porsche Cayenne stand. Die Studentin aus Neuss hatte in sozialen Netzwerken von der Aktion mitbekommen. „Ich war zufällig in Düsseldorf, da bot sich das an“, sagte sie. Bereits um 12.15 Uhr, also 45 Minuten vor Beginn der Aktion, hatte sie sich als eine der ersten angestellt und die Wartezeit in Kauf genommen.

Weiter hinter in der Schlange die Lenaustraße hinunter wartete Marcel Lügger (23). Er arbeitet in der Gastronomie und glaubte auch, dass sich der Zeitaufwand lohnt. „Ich fahre einen Diesel. Mit 20 Litern komme ich da ziemlich weit.“