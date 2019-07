Lange Trockenphase : Extra-Wasser für Düsseldorfs Bäume

Düsseldorf Ein ordentlicher Regenguss ist seit Wochen Mangelware. Besonders Pflanzen sitzen auf dem Trockenen. Das Gartenamt der Landeshauptstadt unternimmt etwas dagegen und hat seit Anfang Juli mit zusätzlich Wässerungen begonnen. Bürger können mithelfen.

Gewässert werden Bäume an schwierigen Standorten, wie auf Tunneldecken oder Tiefgaragen sowie Jungbäume, die in den letzten Jahren gepflanzt wurden. Besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr erstmals auch auf den Bäumen, die zwischen fünf und zehn Jahre an einem Ort stehen.