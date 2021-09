Ärger am Airport : Lange Schlangen vor Kontrollen am Düsseldorfer Flughafen

Ein Teil der Schlangen, die sich am Freitag am Flughafen gebildet haben. Foto: Verdi

Düsseldorf Vor den Sicherheitskontrollen kam es am Freitag zu längeren Wartezeiten, was scharf kritisiert wird. Was für Samstag erwartet wird und welche Gründe es für die Situation gibt.