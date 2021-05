Airport Düsseldorf : Extrem lange Schlangen am Düsseldorfer Flughafen

In zwei Reihen staute es sich am Donnerstagmorgen vor dem Flugsteig A. Foto: Verdi

Düsseldorf Vor den Sicherheitsschleusen in Flugsteig A standen die Passagiere am Donnerstagmorgen in langen Reihen bis zum Abschnitt B im Flughafengebäude. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert den Flughafen und stellt vor allem eine Forderung auf.

Im Flughafengebäude haben sich am Donnerstagmorgen sehr lange Schlangen gebildet. Der Stau entstand vor dem Sicherheitscheck in Flugsteig A. Fotos zeigen, dass die Passagiere in zwei Reihen bis zum Abschnitt B im Flughafengebäude anstanden. Besonders voll wurde es in der Zeit zwischen 8 und 10 Uhr.

Die langen Wartezeiten sind laut Angaben der Gewerkschaft Verdi allerdings nicht auf eine schlechte Besetzung mit Sicherheitspersonal zurückzuführen, wie das in vergangenen Jahren häufiger mal der Fall war. „Die Schleusen waren alle geöffnet“, sagt Gewerkschaftssekretär Özay Tarim. Er kritisiert den Flughafen: „Das steigende Passagieraufkommen zu Pfingsten mit mehr und mehr geimpften Menschen und besseren Reise- und Testmöglichkeiten war absehbar. Der Flugsteig B hätte zur Entzerrung der Situation geöffnet werden sollen.“

Das sollte aus seiner Sicht nun so schnell wie möglich nachgeholt werden. Bei allen Sparzwängen ginge die Gesundheit in der Pandemie vor. „Die Mitarbeiter an den Sicherheitschecks hatten ein mulmiges Gefühl heute, bei diesem Andrang.“

Eine Antwort des Flughafens auf eine Anfrage unserer Redaktion zur Lage am Donnerstag und zu Pfingsten steht noch aus.

Zu den Osterferien hatte der Airport zuletzt den Flugsteig C zusätzlich zu Flugsteig A wieder geöffnet. Zu Szenen wie am Donnerstagmorgen war es damals laut Flughafen nicht gekommen. „Die Prozesse und Abläufe, insbesondere auch in Bezug auf die Corona-Schutzmaßnahmen, haben sich bewährt. Die Situation im Terminal war im Ferienzeitraum ruhig und ohne besondere Vorkommnisse“, berichtete eine Sprecherin damals in einer Bilanz.