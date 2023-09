Veranstaltung in Düsseldorf Heusgen und Strack-Zimmermann bei der langen Nacht der Politik

Die „Lange Nacht der Politik“ widmet sich am Freitag, 15. September, an vier verschiedenen Orten in Düsseldorf dem großen Thema dieser Zeit: Sicherheit. In Debatten, Vorträgen und Podiumsdiskussionen werden Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur das Thema von allen Seiten betrachten.