Landwirte in Düsseldorf​: Diebstahl vor allem auf Kürbis-Feldern​

Düsseldorf NRW-Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen berichtete kürzlich von steigenden Beschwerden über Menschen, die unberechtigt Obst und Gemüse von Äckern mitnehmen. Auch in Düsseldorf ist das Problem bekannt.

In Wittlaer betreibt Thomas Peters in der vierten Generation den Gemüsehof Peters. Auf rund 40 Hektar baut er Gemüse und verschiedene Sorten Kartoffeln an. Verkauft wird die Ernte im eigenen Hofladen. Der Landwirt kennt das Problem mit den Diebstählen – allerdings eher aus Erzählungen und weniger aus eigenen Erfahrungen. So seien bei einem seiner Kollegen 30 Quadratmeter Kartoffeln gestohlen worden.

Auch Sven Rahm hat schon Erfahrungen mit Gemüse-Dieben gemacht. Er betreibt mit seiner Mutter den Hof am Deich in Meerbusch. Einen Teil der Kürbisse, Tomaten, Kohlsorten und der anderen selbst angebauten Ware verkaufen die Landwirte aus der Nachbarstadt in Düsseldorf. An mehreren Tagen in der Woche sind sie und ihre Mitarbeiter mit Marktständen auf dem Barbarossaplatz in Oberkassel, dem Hermannplatz in Flingern und auf dem Ahnfeldplatz in Düsseltal anzutreffen. Einen vermehrten Diebstahl in diesem Jahr könne er nicht feststellen, sagt Rahm: „Aber grundsätzlich haben wir in den vergangenen Jahren Diebstähle erlebt.“