Düsseldorfer Kandidaten-Check : So will Wolf-Rüdiger Jörres (AfD) in den Landtag einziehen

Wolf-Rüdiger Jörres (AfD) kandidiert für den Landtag. Foto: AfD

Düsseldorf Der Düsseldorfer Kreisvorsitzende der AfD kandidiert im Düsseldorfer Westen bei der Landtagswahl am 15. Mai. Wer Wolf-Rüdiger Jörres ist – und was er politisch erreichen will.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer ist Wolf-Rüdiger Jörres?

Wolf-Rüdiger Jörres (54) ist Kreisvorsitzender der AfD und Ratsherr. Nach 25 Jahren Tätigkeit in der Gebäudeverwaltung arbeitet er inzwischen nach eigenen Angaben freiberuflich. Der gebürtige Remscheider hat Eisen- und Hüttenkunde in Aachen studiert, derzeit absolviert er nebenberuflich ein Zweitstudium in Politikwissenschaft. Ein politisches Mandat hat er vor dem Einzug in den Stadtrat im Jahr 2020 noch nicht ausgeübt, vor rund 20 Jahren war er in Bochum vergeblich als Landtagskandidat für die FDP angetreten. Jörres hatte im Januar die Führung des Düsseldorfer Parteiverbands von der Fraktionschefin und scheidenden Landtagsabgeordneten Uta Opelt übernommen. Der Übergang erfolgte im Gegensatz zu vielen früheren Vorstandsstreitigkeiten im Kreisverband in Einvernehmen, da Opelt kürzer treten wollte. Jörres ist ledig und hat keine Kinder.

Wofür steht er politisch?

Jörres bezeichnet sich selbst als konservativ. Er fordert höhere Investitionen in Bildung und eine bessere Förderung von Kindern aus sozial schwachen Familien. Im Verkehr will er schnellere Planungsprozesse und eine Entlastung von Ballungsräumen wie Düsseldorf erreichen, aber ohne eine deutliche Benachteiligung der Autofahrer. Er kritisiert Versäumnisse in der Zuwanderungspolitik seit 2015 und fordert mehr Abschiebungen und härtere Strafen und Schnellarrest für Straftäter. Als politische Vorbilder nennt er ein ungleiches Paar: Helmut Schmidt und Franz-Josef Strauß. Beide seien geradlinig, ehrlich und weniger ideologisch als heutige Politiker gewesen. Im Stadtrat beantragte Jörres unter anderem vergeblich ein Verbot von gendergerechter Sprache in der Stadtverwaltung.

Welche Aussichten hat er bei der Wahl?

Wolf-Rüdiger Jörres hat nicht für die Landesliste seiner Partei kandidiert und wird dem nächsten Landtag daher auch bei einem Einzug der AfD nicht angehören. arl

(arl)