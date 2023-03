Urteil vor dem Landgericht Lange Haftstrafe für Düsseldorfer Cannabis-Dealer

In der Urteilsverkündung sprach schließlich auch die vorsitzende Richterin von Drogenhandel im großen Stil: „Da sind Sie in Düsseldorf in dem Bereich schon eine große Nummer gewesen.“ Insgesamt sei das fast 2000-Fache der „nicht geringen Menge“ an Betäubungsmitteln verkauft worden, für die alleine schon ein Mindeststrafmaß von einer einjährigen Gefängnisstrafe vorgesehen sei. Positiv für den Angeklagten wertete auch die Strafkammer das umfassende Geständnis, die private Situation des Angeklagten und sein gutes Verhalten in der vergangenen Zeit nach der U-Haft. Das werde auch ins Urteil aufgenommen und könnte einen positiven Einfluss auf die Frage haben, ob der Angeklagte wenigstens einen Teil seiner Strafe im offenen Vollzug absitzen kann. Das entscheidet allerdings nicht das Gericht, sondern die Justizvollzugsanstalt.