Landgericht Düsseldorf Nachbarn verprügelt – drei Jahre Haft

Ausgerechnet mit der Forderung, nachts in dem Mietshaus doch gefälligst Ruhe zu halten, waren die beiden Männer damals aneinander geraten. Der 43-Jährige erlitt bei dem folgenden Gerangel im Treppenhaus dann einen lebensbedrohlichen Stich in die Brust, eine Wunde am Knie und an den Fingern.