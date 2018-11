Prozess vor Landgericht Düsseldorf: Zehn Jahre Gefängnis für Mordversuch im Hotel Achteck

Düsseldorf Das Landgericht Düsseldorf hat einen 29-Jährigen wegen achtfachen Mordversuchs zu zehn Jahren Haft verurteilt. Er hatte vor zwei Jahren das ehemalige Hotel Achteck in Garath in Brand gesetzt.

Der Angeklagte hatte in dem Prozess seit Mitte Juni fast durchweg geschwiegen, grundsätzlich aber jede Tatbeteiligung bestritten. Umso verhängnisvoller wirkte sich für ihn jetzt aus, dass er früher sehr viel redeseliger gewesen ist. So hatte ein Ex-Kumpel als Zeuge enthüllt, dass der damals drogensüchtige Angeklagte zunächst in einer Bar lauthals nach einem Helfer für eine Brandstiftung gesucht habe. Und in der Nacht des Feuers sei der 29-Jährige mit einem Benzinkanister in jener Bar erschienen, habe sich dort sogar damit gebrüstet, gerade ein Hotel abgefackelt zu haben.