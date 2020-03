Landgericht Düsseldorf : Fünf Jahre Haft wegen versuchten Totschlags aus Eifersucht

Düsseldorf Erst hatte sie ihren Mann angezeigt, jetzt erklärte eine 26 Jahre alte Frau vor Gericht, sie habe sich die gefährliche Attacke mit einem Schraubenzieher nur ausgedacht.

Das Opfer nahm den Täter sogar im Zeugenstand vor Gericht ausdrücklich in Schutz, aber geholfen hat es nichts: Wegen versuchten Totschlags an seiner Frau (26) sowie gefährlicher Körperverletzung hat das Landgericht einen 30 Jahre alten Mann jetzt zu fünf Jahren Haft verurteilt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte seine Frau aus Eifersucht an einem Augustvormittag des vergangenen Jahres in der Tiefgarage eines Supermarkts in Friedrichstadt durch Stiche eines Schrauberziehers in den Oberkörper töten wollte. Das hatte das Opfer kurz danach bei der Polizei noch beteuert. Doch zu Prozessbeginn vor dem Schwurgericht ruderte die Frau Mitte Februar plötzlich komplett zurück: Alles sei von ihr nur erfunden gewesen, sie habe ihren Mann „aus Rache und Wut“ falsch beschuldigt. Er habe sich zu wenig um die gemeinsame Tochter gekümmert, deshalb habe sie sich an ihm rächen wollen.